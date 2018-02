Ny spiller til Molde HK Elite

Kristin Halvorsen (21) er klar for spill i Molde HK Elite kommende sesong. Hun kommer fra Eliteserieklubben Oppsal og har skrevet kontrakt for 3 sesonger med Molde fram til 1. Mai 2021. Hun har flere kamper for aldersbestemte landslag og er pr. tid nummer 2 på toppskårerlisten hos Oppsal, skriver Molde HK Elite i en pressemelding. – Vi får en ambisiøs spiller som vil passe inn i vårt system. Hun er god på avslutninger og spiller bra i forsvar. Kristin er en veldig spennende spiller å få arbeide med, sier trener Magnus Johansson.