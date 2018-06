Ny spiller til Molde HK

Martine Smeets har skrevet under en kontrakt med Molde HK for de to kommende sesongene. 28-åringen fra Nederland kommer fra spill i den tyske toppklubben Bietigheim. Hun har erfaring både fra mesterligaen og landslagsspill, og trener Magnus Johansson mener hun er et veldig bra tilskudd til Molde-laget. – Klubbens ambisjoner og planer trigger meg veldig, sier Smeets gjennom en pressemelding fra klubben.