Ny spiller til Molde Elite

Runa Heimsjø Sand er klar for Molde sitt eliteserielag i håndball kommende sesong. Hun har de to siste sesongene spilt for Fredrikstad.

Flere klubber ønsket seg Heimsjø Sand, og i en pressemelding sier hun at hun valgte Molde fordi de er en hardt satsende klubb med ambisjoner.

Heimsjø Sand synes også det blir spennende å få Tor Oddvar Moen som ny trener.