Ny spiller til Molde

Byåsen-spilleren Johanne Nypan er klar for spill for Molde kommende sesong. 18-åringen blir regnet som et av landets største handball-talenter, og trener Tor Oddvar Moen er ekstremt fornøyd med Nypan sitt valg om å fortsette karrieren sin i Molde. Molde og Byåsen møtes forøvrig til seriekamp i helga.