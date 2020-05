Ny spiller til Molde

Ola Brynhildsen har skrevet kontrakt med Molde FK fra 1. juli av. Det melder klubben på sine nettsider. Brynhildsen kommer fra Stabæk. Molde-trener Erling Moe er glade for at de nå har en avtale i boks, og sier at han mener dette er en spiller som vil passe godt i stallen. – Ola kan komme inn å gjøre en innvirkning fra dag en, målscorer, sjanseskaper og hurtig. Så skal vi være med å videreutvikle han til neste nivå sier Moe.