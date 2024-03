Ny spiller til KBK

Aron Benjaminsen har signert under en kontrakt med Kristiansund Ballklubb, som går ut 2026-sesongen. 16-åringen kommer fra det færøyske laget Skála ÍF.

– Aron er en av de mest lovende, unge spillere fra Færøyene på mange år. Han spiller både høyre- og venstrekant i et klassisk 4-3-3-system hvor hans styrker er fart, dribleferdigheter samt en eminent venstrefot, sier Leo Totev, utviklingsleder i KBK.

Han har spilt 18 aldersbestemte landskamper og scoret fire mål, skriver klubben i en pressemelding.

– Det føles virkelig godt å være her, og jeg er veldig spent. KBK bruker mange unge spillere, og jeg er glad for å kunne utvikle meg videre her, sier Benjaminsen.