Ny spiller til KBK

21 år gamle Horenus Taddese har signert for Kristiansund Ballklubb. Taddese kommer fra spill i Levanger. Midtbanespilleren har gått på skole i Tingvoll, og spilt barnefotball for Sunndal. Hovedtrener Christian Michelsen sier til klubbens nettside at Taddese er en up and coming spiller, som har den sulten vi er ute etter i KBK. Han har signert en 3.5 årskontrakt som gjelder fra nyttår.