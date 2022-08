Ny spiller på lån til KBK

19-åringen Pawel Chrupalla skal spille for Kristiansund ut sesongen 2023. Chrupalla kommer på lån fra Rosenborg og er klar til eliteseriekampen i morgen mot Viking, skriver KBK på sin nettside. Chrupalla er en offensiv vingback som har scoret et frispark-mål for Rosenborg tidligere i sesongen.