Ny spiller klar for Molde

Målvakt Catharina Fiskerstrand Broch er klar for spill for Molde sitt eliteserielag i handball. 21-åringen er regnet som et av de største keeper-talentene i Norge. Påtroppende trener Tor Oddvar Moen sier de nå har fått på plass et meget solid målvaktsteam for neste sesong.