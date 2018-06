Ny spelar til Molde Elite

Vilde Rønningen (18) frå Levanger har signert for handballklubben Molde Elite. Strekspelaren har spelt for Levanger handballklubb dei to siste sesongane. Moldetrenar Magnus Johansson seier i ei pressemelding at han er glad for å få Rønningen med på laget. – Ho er ein stor strekspelar med ei fin kjensle for spelet og som er god på å ta imot ballen.