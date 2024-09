Ny spelar til KBK

Kristiansund Ballklubb låner senegalesiske Alioune Ndour ut årets sesong. Angrepsspelaren, som er betre kjent under namnet Badou, kjem frå belgiske Zulte Waregem. Badou har tidligare spelt i Eliteserien for Haugesund. Han har også spelt for Sogndal.