Ny spelar klar

Kristiansund har sikra seg midtbanespelaren Stian Aasmundsen. Den 28 år gamle Tønsberg-guten har dei to siste sesongane spelt for det svenske laget Jönköping. Han har også spelt for Mjøndalen (bilde). Aasmundsen har signert ein kontrakt ut 2019-sesongen.