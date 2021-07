Ny søkerekord

I seks år på rad har Høgskolen i Molde satt rekord i tallet på søkere til studiene sine. I år kunne høgskolen tilby hele 600 nye plasser fordi de i større grad kan tilby nettbasert undervising. Rektor, Steinar Kristoffersen, sier at de har jobbet for dette i flere år, og at koronasituasjonen også har bidratt til å digitalisere studiehverdagen enda mer. – Når man i større grad kan studere fra bostedet, slik som de fleste institusjoner tilbyr nå, så blir utdanning mye mer tilgjengelig for alle i Norge, sier han.