Ny søkarrekord

For femte år på rad opplever folkehøgskulane søkarrekord. Informasjonsrådgjevar for folkehøgskulane, Marit Asheim, seier at stadig fleire oppgir at auka karakterpress på vidaregåande skule, gjer at dei treng eit annleis-år. I ei ny undersøking svarar 77 prosent av elevene at dei har fått større læringsglede av å gå på folkehøgskule.