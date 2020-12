Ny smitta på russisk båt

Enda ein person har testa positivt for covid-19 ved ein av dei russiske båtane som ligg til kai ved Fiskerstrand verft. Dei andre båtane har no to sett med negative prøver, og blir erklært smittefrie når karantenetida er over. Sula kommune håpar no alle båtane blir erklært smittefrie til jul, om det ikkje kjem fleire positive testar.