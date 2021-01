Ny smitta i Rauma



Ein person i Rauma har testa positivt på koronaviruset, og er sett i isolasjon. Kommunen opplyser at 20 personar så langt er sett i karantene og vil bli testa. Det er sannsynleg at det kan bli fleire, skriv dei på nettsidene sine. Det blir no jobba med smittesporing knytt til tilfellet.