Ny skade for AaFK-spiller

Aalesund-spissen Alexander Ammitzbøll må belage seg på nok et langvarig avbrekk. 24-åringen er ute med en ny kneskade. Det melder AaFK.

Ammitzbøll ødela nylig korsbåndet i sin første kamp mot Brattvåg i 2. divisjon, etter å ha kommet tilbake fra en tilsvarende skade som holdt han ute i et år.

Sportssjef Bjørn Erik Melland forteller at dansken er veldig motivert for å legge ned jobben som kreves for å komme tilbake.