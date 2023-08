Ny sjef for Møreaksen

Styret i Møreaksen AS har ansatt Roald Fiksdal som ny daglig leder i selskapet. Fiksdal er samtidig ansatt som daglig leder i Kjerringsundet AS, som arbeider for fastlandsforbindelse videre fra nordøst på Otrøya over Kjerringsundet til Aukra. Styreleder Odd Helge Gangstad sier det er fornuftig å ha en felles daglig leder for begge selskapene.