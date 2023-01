Ny siger for Molde Elite

Molde spelte borte mot Tertnes i 14. runde i Eliteserien handball for kvinner. Dei hadde god kontroll på kampen i Bergen, som enda 33 - 37 til bortelaget. Christine Karlsen Alver blei toppscorer for Molde med åtte mål. For augneblinken ligg dei på ein knapp fjerdeplass med Larvik og Fredrikstad hakk i hæl.