Ny sesong i 1.-divisjon

Oppgjeret i Ålesund i kveld enda 1–1. Dermed vann Stabæk 2–1 samanlagt over to kampar og Aalesund må ta ein ny sesong i 1.-divisjon. – Ekstrem surt for Aalesund som låg på opprykksplass gjennom nesten heile sesongen, men det er ingen tvil om at Aalesund er ein opprykkskandidat neste år også, seier NRK-kommentator Rune Hustad.