Ny sesong for Havsel og Polargodt

Fiskeridirektoratet har bestemt at støtta til årets selfangst skal gå til Bjørne Kvernmo og Havsel. Årsaka er mellom anna samarbeidet med landbedrifta Polargodt i Herøy, som sikrar best kommersiell drift. Kvernmo seier til Kyst og Fjord at dei førebur seg til å kome ut på fangst innan neste helg.