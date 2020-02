Ny runde om tilsettingspraksis

Tilsettingspraksisen til folkehøgskular blir igjen tema i spørjetimen på Stortinget. Bakgrunnen er at mellom anna at skular eigd av Indremisjonsforbundet ber nytilsette skrive under eit verdipapir med krav til privatlivet til tilsette. Kulturmininster Abid Raja har svart at lova opnar for dette når det gjeld religiøse omsyn. Kari Henriksen frå Arbeidarpartiet meiner svaret frå statsråden ikkje er tydeleg nok og har difor stilt spørsmålet på nytt. Les heile svaret frå statsråden her.