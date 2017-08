Ny runde om legesamarbeid

Bystyret i Kristiansund ber om ei ny runde for å forhandle om interkommunalt legesamarbeid med Averøy, Tingvoll og Gjemnes. Tidlegare har dei andre kommunane bede om at saka blir utsett og sendt til Ordførar- og rådmannskollegiet for Nordmøre. Kristiansund skal vere vertskommune for samarbeidet, men det er usemje om kor mykje den enkelte kommune skal betale for samarbeidet.