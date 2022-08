Ny runde i retten om «Polarstar»

Konflikten om leigeavtalen for ishavsskuta «Polarstar» er ikkje avgjort. I februar blei Mats Forsberg, som eig Arctic Picture, dømt til å betale nesten 2,5 millionar kroner i erstatning til Sameiet MS Polarstar for manglande betaling av leie og forsikring av ishavsskuta Polarstar. Men no skriv Sunnmørsposten at saka er anka til lagmannsretten.