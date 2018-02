Ny runde i retten

I dag startar ankesaka som Nordea har reist mot eit ektepar frå Haram. Paret tapte om lag to millionar kroner på valutalån, og fekk medhald i Tingretten om at banken burde ha råda paret ifrå det dei kalla eit høgrisikoprosjekt. Nordea anka, og lagmannsretten skal no behandle saka i tre dagar. Ekteparet starta tidlegare i vinter innsamlingsaksjon for å ha nok pengar til å gjennomføre rettsprosessen.