Ny rekord igjen

2016 ble nok et rekordår for eksport av norsk

sjømat. Totalen endte på 91,6 milliarder kroner. Det er 17 milliarder mer enn 2015. Veksten er ventet å fortsette i år. Kina blir et viktig marked i årene fremover. Norsk laks er fortsatt den mest populære fiskesorten som utledningene vil ha