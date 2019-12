Ny rekord for norsk sjømateksport

Denne veka bikkar norske sjømateksport 100 milliardar kroner for første gong. – Ein viktig milepæl for Noreg. 2019 vil gå inn i historiebøkene, seier fiskeriminister Harald Nesvik i ei pressemelding. Sjømat utgjer no ti prosent av vareeksporten.