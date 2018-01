Ny rekord for norsk sjømateksport

Norge eksporterte 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 3 prosent fra rekordåret 2016, ifølge Norges sjømatråd. Det tilsvarer en økning på 3 milliarder kroner, og en volumøkning på 7 prosent fra 2016. – 2017 var nok et fantastisk år for norsk sjømateksport. Vi ser en vekst i verdi og volum til oversjøiske markeder i Asia og USA, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.