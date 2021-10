Ny rekke med fotballskular

Jan Åge Fjørtoft (54) satsar på å gjere fotballskule i Gursken i Sande til ein tradisjon på nytt. Det seier han til NRK etter at han i helga avvikla fotballskule for første gong på nesten 20 år. – Etter den store interessa og dei gode tilbakemeldingane frå barn og foreldre er eg no klar for ei ny runde med slike arrangement, seier han. Jan Åge Fjørtoft arrangerte fotballskular kvart år i mai/juni i åra 1990-2004. No satsar han på arrangement i oktober slik at det ikkje skal kollidere med andre fotballskular.

Jan Åge Fjørtoft spelte 71 A-landskampar i fotball og var proff i Austerrike, England og Tyskland frå 1993-2001.