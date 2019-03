Ny regissør på plass

Jeff Pedersen blir ny regissør for Kongens Ring. Herøyspelet har hatt den samme regissøren siden oppstarten i 1992, men nå er det altså klart for et skifte. Pedersen, som er teaterregissør og sverdkampinstruktør, har vært regissør for Kinnaspelet, Håkonarspelet og Dragseidspelet