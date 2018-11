Ny rapport om lakselus-effekt

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om effekt av lakselus på villfisk. Rapporten vil være viktig når departementet neste år skal bestemme hvilke områder av landet som får lov til å øke produksjonen av laks.

Risikoen for at villaks dør på grunn av lakselus er lavere i noen områder, men andre steder sliter fremdeles, viser rapporten. Møre og Romsdal har lav til moderat risiko.

- Det er tegn til at utviklingen går riktig vei. Mye tyder på at innsatsen oppdretterne gjør for å redusere luseproblemet virker. Men vi har uansett en lang vei å gå, og her må oppdretterne bare fortsette å jobbe målrettet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.