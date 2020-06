Ny rapport om fengselsforhold

En rapport fra Sivilombudsmannen viser at flere tiltak for å beskytte fengselsinnsatte mot smitte og kompensere for restriksjoner har blitt iverksatt, samtidig som inngripende tiltak som isolasjon er innført i strid med menneskerettslig standard. Innsatte ved Hustad fengsel er blant dem som har klaget på soningsforholdene under koronakrisen.