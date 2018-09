Ny pris til Maria Parr

Maria Parr har vinne Skolebibliotekarforeningens litteraturpris for 2018. Det melder NPK. Prisen vart delt ut torsdag i høve litteraturfestivalen «Ord i grenseland». Juryen skriv i grunngjevinga at bøkene til Parr er velskrivne og at språket er godt og lett å lese. Bøkene hennar er prega av ein stor respekt og kjærleik for folket og naturen i ei lita bygd ved ein fjord. Tidlegare har Parr, som er frå Fiskå i Vanylven, mellom anna vunne Brageprisen.