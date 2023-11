Ny politistasjonssjef

Renate Grande er ny politistasjonssjef for Nordre Sunnmøre politistasjon. Hun har over 20 års erfaring fra politiet, og har de siste årene vært HMS-leder for politidistriktet.

– Jeg ser frem til å komme tilbake i personalledersporet, og bli en del av den dyktige gjengen som er ved Nordre Sunnmøre politistasjon, sier Grande i en pressemelding.