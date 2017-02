Ny pizzarekord

Det blei i fjor seld 24 millionar Grandiosa pizza frå fabrikken på Stranda Og for første gong selde Orkla Grandiosa for meir enn ein milliard kroner i løpet av eitt år. Frosenpizzaen har hatt ein andel på rundt 50 prosent av marknaden i Norge, og no har denne auka på med 2,5 prosentpoeng, skriv nettstaden E24.