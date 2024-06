Ny personleg rekord for Skarbøvik Andresen

Lovise Skarbøvik Andresen frå Dimna IL tok ny personleg rekord under EM i Roma i dag. Ho sprang inn på tida 12.96 på 100 meter hekk. Det er første gong ho har springe under 13.00 sekund.

– Endeleg under 13 (sekund), det var deilig, seier Skarbøvik Andresen til NRK.

Eg er veldig glad for at eg klarte det akkurat her, så eg er veldig rørt, seier ho vidare.

– Kva kan du seie om løpet ditt?

– Det kjendest ganske greitt. Eg kom godt ut dei første hekkane og taper litt på slutten, men det kjem.

– Du er ein av fire norske jenter som spring under 13 sekund, kva kjensler kjenner du på?

– Eg er veldig rørt og fornøgd.

– Kva blir du rørt av?

– At all jobben eg har lagt ned betaler seg. Friidrett er ein veldig einsam idrett, så all jobben eg og Arve Hatløy (trener) har lagt ned aleine, betyr plutseleg veldig mykje i dag.

Ingen av utøvarane i andre heat løp under 13-talet.

– Yes! sa Skarbøvik Andresen.

Det betyr at det held til ei semifinale.