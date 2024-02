Ny personleg rekord for hekkeløpar frå Dimna

Lovise Skarbøvik Andresen tok i dag ny personleg rekord på 60 meter hekk i Nordenkampen i Bærum Idrettspark. Hekkeløparen som spring for Dimna var favoritt då løpet starta. – Veldig deilig. Det er første seniorstemne, så det er veldig gøy, seier ho til NRK. Ho er no den femte raskaste norske dama gjennom tidene. Sendinga frå Nordenkampen kan du følgje her.