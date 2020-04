Ny person smitta i Kristiansund

Kristiansund har i dag fått stadfesta at ein person til er smitta av korona i kommunen. Personen skal ha relativt milde symptom. Pasienten blei i følge kommunen testa på luftvegslegevakta i helga. Personen skal ikkje ha vore ute og reist, og det er ukjent kvar smitta kjem frå. Smittevernteamet driv no omfattande smittesporing. Det er no 20 personar som har testa positivt i Kristiansund.