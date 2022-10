Ny operatør for ambulansebåt

Buksèr & Berging AS tar over drifta av dei to ambulansebåtane for Smøla og Aukra frå 2024, melder Helse Møre og Romsdal. Kontrakten har ein verdi på rundt 170 millionar kroner utan mva. Ambulansebåtane skal vere designa for pasientkomfort og med behandlingsfasilitetar i tillegg til å møta kravet om universell utforming. Båtane er 22,2 m lange, 7,5 m breie har ein toppfart på 30 knop, står det i pressemeldinga.