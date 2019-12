Ny operasjon for Mowinckel

Alpinist Ragnhild Mowinckel har operert kneet sitt igjen. Førre veke blei det klart at ho mistar heile sesongen etter at korsbandet har roke for andre gong. – Operasjonen gjekk bra, alt tatt i betraktning, skriv skistjerna på Instagram. Ho takkar for alle hyggelege meldingar og støtte ho har fått den siste veka.