Ny og betre journal

Arbeidet med å få til ei felles ordning for handtering av pasientopplysingar er i rute, og kontrakten om å utvikle «Helseplattformen» kjem til å bli inngått i mars 2019. Det går fram av ei orientering som styret i Helse Midt-Noreg får under møtet den 8. februar. Midt-Noreg er peika ut til å vere prøvearena for det nasjonale målet om «éin innbyggjar – éin journal». Systemet skal dekkje all kontakt ein person har med heile spekteret innan helsetenesta. I januar blei det kjent at to amerikanske selskap framleis er med i konkurransen om å utvikle Helseplattformen. Det er Cerner Norway og Epic System Corporation. Det betyr at DXC Technology AS er ute av konkurransen.