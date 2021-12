Ny nettleige frå 1. januar

1. januar 2022 blir det innført ein ny nettleigemodell for alle privatkundar, fritidsbustader og alle næringskundar med årsforbruk under 100 000 kWh i heile landet. Det melder Mørenett. Dette på grunn av eit nytt regelverk frå Reguleringsmyndigheita for energi (RME).

Mørenett opplyser at det tidlegare fastleddet i nettleiga blir no eit kapasitetsledd som vert prisa utifrå det høgste timeforbruket du har førre månad. Kapasitetsleddet vil ha trinn med ulike intervall og prisen vil stige dess meir straum du brukar samstundes. Nettleiga vil også ha eit energiledd som før. Det nye er at energileddet vil ha ulik pris på dagtid, om natta og i helga. Kundane vil få rabatt på energileddet måndag til fredag frå kl. 22.00 til kl. 06.00, og heile helga (laurdag og søndag). Det blir ikkje teke omsyn til raude dagar.