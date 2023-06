Ny lov skal hjelpe vanskelegstilte

Frå 1. juli kjem ei ny bustadsosial lov. Kommunane skal sørge for at alle greier å skaffe seg og behalde ein bustad. No får kommunane plikt til å lage oversikt over kor mange som er vanskelegstilte på bustadmarknaden, seier fagleiar for sosialtenester i fylket, Anne Mette Nerbøberg.