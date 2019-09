Ny leiting etter Maja Herner (25)

Politiet vil nytte politihelikopter i området ovanfor Ørsta sentrum, primært rundt turområdet Saudehornet, Vardehornet og Nivane i leitinga etter Maja Herner (25). Det har til no vore ei resultatlaus leiting kvinna frå Polen som vart meldt sakna onsdag 21. november 2018. I samarbeid går no politidistriktet og Kripos over det omfattande etterforskingsmateriellet, skriv politiet ei pressemelding.