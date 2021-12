Ny leiar ved Myklebust Verft

Inge-Jonny Hide sluttar som dagleg leiar hos Myklebust Verft AS. Under hans leiing har verftet levert fleire nybygg og har i dag ei solid ordrebok. Han blir i stliinga til Lars Conradi Andersen tar over i løpet av første kvartal 2022. Conradi Andersen er i dag salsdirektør i HAV Design AS, og har site i styret i Myklebust sidan 2018.