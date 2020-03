Ny leiar i Sunnmøre Mållag

Lisa Alvestad frå Ålesund er valt til ny leiar i Sunnmøre Mållag. I styret får ho med seg Marit Aklestad og Ingebjørg Røyrhus Øyehaug frå Ørsta, Martine Rørstad Sand frå Stranda og Magnar Storøy frå Herøy. – For Sunnmøre Mållag er det svært viktig å følgje saka om nynorsk i Ålesund etter at kommunestyret vedtok at Ålesund skal vere ein nynorskkommune, seier Lisa Alvestad i ei pressemelding.