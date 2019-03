Ny leiar i Møre og Romsdal bondelag

Konrad Kongshaug frå Averøya er vald til ny leiar i Møre og Romsdal bondelag. Han tek over for Oddvar Mikkelsen som ikkje ville stille til attval etter tre år som fylkesleiar. Kongshaug er optimist for landbruket si framtid. – Vi må framsnakke næringa, seier han.