Ny leiar for studentane

Marte Øien (28) frå Ålesund er ny leiar for Norsk studentorganisasjon. NSO er ein nasjonal interesseorganisasjon for norske universitet og høgskular med omlag 230 000 medlemmer. I ei pressemelding uttalar Øien at målet hennar er at det skal vere mogleg å vere heiltidsstudent i Noreg.