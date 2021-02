Ny legevakt opna i dag

I dag opna Søre Sunnmøre legevakt i moderne lokale i Hovdebygda. Det vil bli ein legevaktsentral for alle sju kommunar på Søre Sunnmøre, med Volda kommune som vertskommune. Frå same dato blir det og legevakt på ettermiddag, kveld og helg for Volda og Ørsta i desse lokala.