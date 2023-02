Ny leder i Romsdal regionråd

Johannes Devik Brekke er ansatt som ny leder i Romsdal IPR (Romsdal interkommunale politiske råd). Det opplyser Molde kommune i en pressemelding. Han starter i stilling 1. august i år og kommer fra jobben som rådgiver og leder for program for bærekraftig by og tettstedsutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Jeg er overbevist om at veien videre for en sterkere romsdalsregion må gå gjennom styrket samarbeid, både internt og med naboregionene, sier Brekke.